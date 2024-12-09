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İstanbul'da bagaj ücreti kavgasında kan döküldü

İstanbul'da bagaj ücreti kavgasında kan döküldü Esenler Otogarı'ndan Kapaklı’ya otobüsle seyahat eden bir yolcu ile otobüs personeli arasında başlayan tartışmada, biri ağır olmak üzere üç kişi yaralandı.