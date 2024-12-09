İstanbul Esenler Otogarı karıştı...
Kapaklı’ya gitmek üzere bilet alan ve otobüse binene A.H.S. ve ailesi, otobüs şoförü B.A. ve muavini M.A. ile fazla bagaj ücreti nedeniyle tartışmaya tutuştu.
Kavganın ayrılmasıyla A.H.S., durumu Kapaklı Otogarı'nda kendilerini bekleyen yakınlarına bildirdi.
OTOBÜS ŞOFÖRÜ YOLCULARA SALDIRDI
Otobüs Kapaklı Otogarı'na ulaştığında A.H.S.’nin yakınları ile otobüs şoförü ve muavin arasında tartışma yeniden alevlendi.
Tartışma sırasında otobüs şoförü B.A., yanında bulunan bıçakla A.H.S, H.S. ve E.B.S’yi yaraladı.
SORUŞTURMA AÇILDI
Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumu ağır olan A.H.S’nin, yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.
Olayın ardından otobüs şoförü B.A. ve muavin oğlu M.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.
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