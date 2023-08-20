İstanbul'da Bağdat Caddesi Kavşağı üzerinde bitmeyen yol çalışmasına vatandaş tepki gösterdi Maltepe ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü asfaltlama çalışmalarının gece saatlerine kadar sürmesi ve sürekli kesilen elektrik sorunu mahalleliyi canından bezdirdi.

İHA

İstanbullunun çilesi bitmiyor...

Her geçen gün artan sorunların çözümü yapılmazken yapılan çalışmaların da süreci uzuyor.

Kentte Maltepe ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü asfaltlama çalışmaları vatandaşı canından bezdirdi.

İdealtepe mahallesi, Bağdat Caddesi üzerinde yaklaşık 3 aydır süren yol bakım çalışmaları mahallenin tepkisine neden oldu.

Vatandaş sesten uyuyamadı

Vatandaşlar gece geç saatlere kadar yol inşaatı çalışmaları yapılmasından şikayet etti.

İnşaat seslerinden dolayı uyuyamadıklarını ifade eden mahalle sakinleri, defalarca sorumluları uyarmalarına rağmen çözüm bulunamadığını belirtti.

"Gece 2-3 gibi elektrikler kesiliyor"

Çalışmalardan şikayetçi olan esnaf, "Saat 5 ya da 6'a kadar çalışma yapılıyor. Bayağı toz filan geliyor. Ben de manav olduğum için ürünler toplanıyor. Bir de gece 2-3 gibi elektrikler kesiliyor. Günün her saati açık olduğumuz için sorun oluyor bizim için. Çalışamıyoruz adam akıllı o yüzden mağduruz" dedi.