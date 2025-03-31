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DHA

İstanbul Beylikdüzü'nde yaşayan B.A., 15 Mart Cumartesi günü kendisini telefonla arayarak banka görevlisi olarak tanıtan bir kişinin hesaplarındaki yaklaşık 6 milyon lirayı çaldığı şikayetiyle polise başvurdu.

Polis tarafından yapılan soruşturmada, telefonla arayan kişinin, 63 yaşındaki B.A.'yı hesaplarının başkası tarafından ele geçirildiğini ve gerekli düzeltme yapılana kadar parayı başka bir hesapta tutması gerektiğini söyleyerek kandırdığı belirlendi.

7 ŞAHSIN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Mağdur B.A.'nın sözde banka görevlisinin talimatlarıyla parasını kendisini verilen 'IBAN' numaralarına havale ettiği öğrenildi.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri verilen IBAN numaralarının izini sürerek 1'i kadın 7 şüphelinin kimliğine ulaştı.

ŞÜPHELİLER CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yapılan operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri yapılan şüpheliler çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildiler.