Haberler



3. Sayfa



İstanbul'da bankadan çıkarken takip ettiği adamın aracından 2 milyon çaldı

İstanbul'da bankadan çıkarken takip ettiği adamın aracından 2 milyon çaldı Para çektikten sonra aracına giden adamı takip eden yabancı uyruklu hırsız, kelebek camı kırarak içinde 2 milyon 500 bin lira bulunan çantayı çaldı. Ülkesine dönmek üzereyken ekipler tarafından yakalanan şahıs tutuklandı.