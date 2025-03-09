Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

İstanbul Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, yeni bir sokak köpeği dehşeti yaşandı..

İddiaya göre, Hürriyet Caddesi üzerinde boş bir arsayı kendine mesken edinen başıboş sokak köpekleri o esnada evine gitmek isteyen 26 yaşındaki Songül Çıkmaz’a saldırdı.

BAŞINDAN VE DİZLERİNDEN YARALANDI

Bacağından ısırılan kadın paniğe kapılıp kaçmak isterken dengesini kaybederek yere düştü.

Yere düşen Çıkmaz, başından ve dizlerinden yaralandı.

"EVE GİDERKEN KÖPEK ARKAMDAN SİNSİ BİR ŞEKİLDE GELEREK ISIRDI"

Evine dönmek isterken köpeklerin saldırısına uğrayan Songül Çıkmaz, şöyle konuştu:

Dün akşam spor salonundan çıktım eve giderken köpek arkamdan sinsi bir şekilde gelerek ısırdı. Çok büyük bir yarası var orada. Panik yaşadım. Koştum çığlık attım. Koşarken düştüm, kafamdan ve dizimden darbe aldım. Ondan sonra hastaneye gittik iğne yaptılar. 3 tane zımba dikiş attılar bacağıma.

"ZATEN GEÇTİĞİNİZ ANDA HAVLAMAYA BAŞLIYORLAR"