İstanbul'da başıboş köpek saldırısı! Yoldan geçen adamın bacağını ısırdı Bağcılar'da sahipsiz köpekler yoldan geçen 2 kişiye saldırarak bir vatandaşın yaralanmasına neden oldu. Genç adam bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye götürülürken ekipler de köpekleri uyuşturucu iğne ile yakalayarak barınağa götürdü.

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DHA

Bir sokak köpeği saldırısı daha...

Gün geçmiyor ki başıboş köpekler can yakmasın.

Bugüne kadar birçok ölüme ve çok sayıda ağır yaralanmalara neden olan sokak köpekleri sorununun sonu gelmiyor.

Pantolonunu parçalayıp bacağını ısırdılar

Bu kez olayın adresi İstanbul Bağcılar...

Kaldırımda yürüyen Naci Çalışkan'a, bölgede bulunan 4 köpek birden saldırdı. Kaçmaya çalışan Çalışkan'ın pantolonunu parçalayan köpekler, bacağından ısırdı.

Çalışkan, sağlık ekiplerine bilgi verirken belediye ekipleri de olay yerine yönlendirildi. Yaralı ambulans ile hastaneye götürülürken, Bağcılar Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri köpekleri uyuşturucu iğne ile yakaladı.

2 kişiye daha saldırdılar

Ekiplerin yakalama çalışması sırasında, köpeklerin yoldan geçen 2 kişiye saldırması da kameraya yansıdı.

Köpekler, uyuşturucu iğne vurularak ekipler tarafından yakalanıp olay yerinden götürüldü.

"Beni ısırıp üstümü başımı yırttılar"

Köpeklerin saldırısından yaralanan Naci Çalışkan, "Kaldırımda yürürken yeşillik alandaki köpekler birdenbire saldırdı. Beni ısırıp üstümü başımı yırttılar. Şaşkınlık içerisindeyim, Bağcılar gibi bir meydanda bu köpeklerin burada ne işi var? Belediyeyi aradım, belediye ekip gönderecekmiş. Hepsi birden saldırdı. Hala köpekler orada, birisi geçse yine ısıracaklar." diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)