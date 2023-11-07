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İstanbul'da basın mensuplarına saldırmaya çalışan taksici gözaltına alındı

İstanbul'da basın mensuplarına saldırmaya çalışan taksici gözaltına alındı Ataşehir’de trafik ekipleri emniyet şeridi ihlallerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde emniyet şeridine giren bir taksici kendisini çeken basın mensuplarına saldırmaya çalıştı. Taksi şoförü, aranması olduğu ortaya çıkınca polis tarafından gözaltına alındı.