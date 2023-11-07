İHA
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ataşehir TEM Otoyolu'nda usulsüz çakara ve emniyet şeridini ihlal eden araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi.
Denetimde, emniyet şeridini ihlal eden bir ticari taksi sürücüsü, kendisini çeken basın mensuplarına saldırmaya çalıştı.
"Düşmanım olabilir çekmeyin"
Emniyet şeridini ihlal ederek denetime takılan taksi şoförü, basın mensuplarına ‘Düşmanım olabilir, çekmeyin’ diyerek tepki gösterdi.
Aranması olduğu belirlendi
Yapılan kontrollerde şoförün aranması olduğu ortaya çıktı.
Basın mensuplarına saldırmaya çalışan sürücü, polis merkezine götürüldü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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