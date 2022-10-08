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- İstanbul'da batan teknedeki 2 kişiyi, deniz polisi kurtardı
İstanbul'da batan teknedeki 2 kişiyi, deniz polisi kurtardı
Beyoğlu'nda boğaza açıldıktan sonra batan teknedeki iki kişi, deniz polisi tarafından kurtarıldı.
- 08.10.2022 - 17:12
- Güncelleme : 08.10.2022 - 17:21
İstanbul Boğazı'na açıldıktan kısa süre sonra Karaköy önlerine gelen tekne, su almaya başladı.
Kaptan ve arkadaşı, teknenin su almaya başladığını fark edince yardım çağrısında bulundu.
2 kişi kurtarıldı
Ardından kaptan kıyıya yöneldi. Kısa süre sonra olay yerine gelen deniz polisi, teknedeki 2 kişi kurtardı.
Kaptan ve arkadaşı, bota alınırken su alan tekne de battı.
İHA'nın haberine göre; o anlar ise çevredekilerin tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İstanbul'da batan teknedeki 2 kişiyi, deniz polisi kurtardı