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    İstanbul'da batan teknedeki 2 kişiyi, deniz polisi kurtardı

    Beyoğlu'nda boğaza açıldıktan sonra batan teknedeki iki kişi, deniz polisi tarafından kurtarıldı.
    • 08.10.2022 - 17:12
    • Güncelleme : 08.10.2022 - 17:21
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    İstanbul'da batan teknedeki 2 kişiyi, deniz polisi kurtardı

    İstanbul Boğazı'na açıldıktan kısa süre sonra Karaköy önlerine gelen tekne, su almaya başladı.

    Kaptan ve arkadaşı, teknenin su almaya başladığını fark edince yardım çağrısında bulundu.

    2 kişi kurtarıldı

    Ardından kaptan kıyıya yöneldi. Kısa süre sonra olay yerine gelen deniz polisi, teknedeki 2 kişi kurtardı.

    Kaptan ve arkadaşı, bota alınırken su alan tekne de battı.

    İHA'nın haberine göre; o anlar ise çevredekilerin tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    İstanbul'da batan teknedeki 2 kişiyi, deniz polisi kurtardı

    İstanbul da batan teknedeki 2 kişiyi, deniz polisi kurtardı #1

    İstanbul da batan teknedeki 2 kişiyi, deniz polisi kurtardı #2

    İstanbul da batan teknedeki 2 kişiyi, deniz polisi kurtardı #3


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