Beyoğlu'nda boğaza açıldıktan sonra batan teknedeki iki kişi, deniz polisi tarafından kurtarıldı.

İstanbul Boğazı'na açıldıktan kısa süre sonra Karaköy önlerine gelen tekne, su almaya başladı.

Kaptan ve arkadaşı, teknenin su almaya başladığını fark edince yardım çağrısında bulundu.

2 kişi kurtarıldı



Ardından kaptan kıyıya yöneldi. Kısa süre sonra olay yerine gelen deniz polisi, teknedeki 2 kişi kurtardı.

Kaptan ve arkadaşı, bota alınırken su alan tekne de battı.

İHA'nın haberine göre; o anlar ise çevredekilerin tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul'da batan teknedeki 2 kişiyi, deniz polisi kurtardı