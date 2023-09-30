DHA
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde dün öğlen saatlerinde bir cep telefonu teknik servisinde korku dolu anlar yaşandı.
Bir kişi, cep telefonu bataryasının değiştirilmesi için teknik servise getirdi.
Teknik servis çalışanı aldığı telefonun pataryasını değiştirmek istedi.
Telefon bomba gibi patladı
Telefonun bataryasının değiştirileceği sırada, batarya alev alarak, bomba gibi patladı.
İş yeri çalışanı ve içeride bulunan bir müşteri yaşadıkları panikle dışarı çıktı.
Yangın söndürüldü
Bu sırada patlayarak alev alan telefon yanmaya devam etti.
Bir başka çalışan yangın söndürme tüpü ile müdahalede bulunarak, yanan telefonu söndürdü.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)