İstanbul'da bataryası değişen telefon bomba gibi patladı Tamire getirilen cep telefonunun bataryası, bomba gibi patlarken paniğin yaşandığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA İstanbul'un Sultangazi ilçesinde dün öğlen saatlerinde bir cep telefonu teknik servisinde korku dolu anlar yaşandı. Bir kişi, cep telefonu bataryasının değiştirilmesi için teknik servise getirdi. Teknik servis çalışanı aldığı telefonun pataryasını değiştirmek istedi. Telefon bomba gibi patladı Telefonun bataryasının değiştirileceği sırada, batarya alev alarak, bomba gibi patladı. İş yeri çalışanı ve içeride bulunan bir müşteri yaşadıkları panikle dışarı çıktı. Yangın söndürüldü Bu sırada patlayarak alev alan telefon yanmaya devam etti. Bir başka çalışan yangın söndürme tüpü ile müdahalede bulunarak, yanan telefonu söndürdü. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)