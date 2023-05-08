İstanbul'da batmak üzere kaçak göçmen teknesi yakalandı: 11 kişi tutuklandı Jandarma, MİT ve Sahil Güvenlik ekiplerinin ortak düzenlediği operasyonla 10 aylık takibin ardından tespit edilen göçmen kaçakçısı 15 şüpheli yakalandı.

DHA

Yurt genelinde kaçak göç operasyonu hız kesmeden devam ediyor.

Yapılan operasyonlar kapsamında ülke içerisinde huzursuzluğa sebep olabilecek şahıslara geçit verilmiyor.

Operasyonlar hız kesmeden devam ederken bir kaçak göçmen teknesi ölümle burun burunayken yakalandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ortaklaşa çalışma yürüttü.

10 ay takibe alındılar

Ekipler organize suç örgütü üyelerinin Türkiye'ye giriş yapan kaçak göçmenleri deniz yolu ile Karadeniz üzerinden Romanya'ya götürme hazırlığında olduğu bilgisi ulaştı.

Yaklaşık 10 ay süren teknik ve fiziki takip yapıldı.

Çete tespit edildi

Fatih'te şüphelilere ait 5 ev ve 2 restoran takibe alındı.

Söz konusu paravan restoranların; kaçak göçmenlerin uğrak yeri olduğu, buluşma adresi olarak sık sık kullanıldığı, buraya yemek yemek için gelen göçmenleri ikna ederek müşteri kazanmaya çalıştıkları, kandırdıkları göçmenlerden Avrupa'ya geçiş için 5 bin ile 7 Dolar/Euro istedikleri, kaçış planlarının ve para transferinin burada gerçekleştiği tespit edildi.

15 şüpheli yakalandı

Operasyon için düğmeye basan ekipler; belirlenen 5 ayrı adres ile 2 iş yeri ve 10 araca eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda; aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 15 şüpheli yakalandı.

Suç unsurları bulundu

Şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramada; 6 balıkçı teknesi, 9 şişme bot, 10 otomobil, 35 pasaport, 1 tabanca, 12 can yeleği, 25 cep telefonu, 1 dürbün, suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda nakit para ile çok sayıda belge ele geçirildi.

Tekne batmak üzere kurtarıldı

Kaçak göçmenlerin bir kısmı Arnavutköy Karaburun açıklarındaki tekneleri batmak üzereyken son anda kurtarıldı.

Bir kısmı da teknelere binmeden ormanlık alanda yakalandı.

11 kişi tutuklandı

Yakalanan 583 kaçak göçmen, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Öte yandan aralarında örgüt liderinin de bulunduğu tamamı yabancı uyruklu 15 şüpheliden 11'i tutuklandı, 4 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Restoran altında kaçak göçmen organize ettiler

Yakalanan 15 örgüt üyesinin tamamının yabancı uyruklu kaçak göçmen olduğu, Türkiye'de oturma izni bulunan akrabaları yardımı ile restoran açtıkları, restoran adı altında göçmen kaçakçılığını organize ettikleri belirlendi.