İstanbul'da bedensel engelli vatandaş darbedildi İstanbul Kağıthane’de tekerlekli sandalyedeki bir vatandaş, tartıştığı şahıs tarafından tokatlanarak darbedildi. Yaşananlar kameralara yansırken, saldırgan şahsı vatandaşlar uzaklaştırdı.

İHA

İstanbul'da önceki gün saat 16.00 sıralarında Kağıthane Sadabad’da iddiaya göre meydanda tekerlekli sandalye ile dolaşan engelli vatandaş, karşısına çıkan bir şahısla henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Küfürleşmenin yaşanması üzerine şahıs, bedensel engelli adama tokat attı.

Vatandaşlar ayırdı

Adamı tartaklayarak darbetmeye devam eden şahsı, orada bulunan vatandaşlar uzaklaştırdı.

Yaşananlar kameralara yansırken, ihbar üzerine olay yerine polis geldiği ve tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)