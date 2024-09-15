İHA

İstanbul'un Avcılar ilçesi Denizköşkler Mahallesi'nde, asayiş uygulaması yapan bekçiler şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Kadın sürücüden kimlik isteyen bekçiler ret cevabı aldılar.

Zorluk çıkaran sürücüyü karakola götürmek için takviye çağırıldı.

BEKÇİNİN SİLAHINI ALMAK İSTEDİ

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Bu sırada etrafa garip hareketler yaparak tehditler savuran kadın, bir bekçinin arkasından giderek belinde bulunan silahı almak için hamle yaptı.

BİBER GAZIYAL MÜDAHALE

Bu durumu gören kolluk güçleri kadını biber gazıyla etkisiz hale getirdi.

Uzun uğraşlar sonucu kadın karakola götürülerek adli işlem yapıldı. Yaşanan arbede anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Yusuf Balıkçı
Editör