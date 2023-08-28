İstanbul'da belediye otobüsünün yolda yatan köpeği ezdiği anlar kamerada Tuzla'da seyir halindeki İETT otobüsü yerde yatan köpeği ezince mahalle sakini öfkelendi. Çıkan tartışmayı anlatan vatandaş, "Kaçmaya çalıştı ben önünü kestim" dedi.

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DHA

İstanbul'un Tuzla ilçesinde yaşanan olay gündem oldu.

Dün akşam saat 17.15 sıralarında belediye otobüsünün şoförü, yerde yatan köpeği görüp korna çaldı.

Korna sesiyle ayağa kalkan köpeği dikkate almayan otobüs şoförü, köpeği ezdi.

O anları gören mahalle sakini Timur Akçay, seslenerek otobüs şoförünü durdurmaya çalıştı.

Kaçmasına izin vermedi

Köpeği ezdikten sonra duran otobüsün şoförü ise kendisini uyaran Timur Akçay ile bir süre tartıştı, ardından direksiyon başına geçerek uzaklaşmaya çalıştı.

Bunun üzerine Akçay, otobüsün önüne geçerek aracı durdurmaya çalıştı. Otobüs geri manevra ile uzaklaşarak sokaktan ayrıldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen belediyenin ekipleri, yaralanan köpeğin tedavi edilmesi için veteriner kliniğine götürdü.

Yaralı köpeğin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

"Kaçmaya çalıştı ben önünü kestim"

Timur Akçay, "Korna sesi duydum. Otobüs yaklaştı, köpek uyuyordu. Uyuduğu zaman baktı kaçacak zannetti şoför, kaçmadı. Burada bir anda altına aldı köpeği. Köpek tabii can havliyle durdu. Otobüs köpeğin üzerinde durdu. Sonra geri geri gelince ben de bir hışımla sinirlenerek buraya geldim. Ondan sonra otobüs şoförü görmedim demeye başladı. Geri geri çıktıktan sonra otobüsün önüne geçtim ben. Çünkü kaçmaya çalışıyordu. Ondan sonra aramızda bir arbede oldu, bir süre tartıştık sözlü olarak. Ondan sonra kaçmaya çalıştı ben önünü kestim. Ondan sonra geri geri kaçmaya çalıştı, belediyeyi aradım. Belediye geldi, köpeği alıp götürdüler. Köpek kötü durumdaydı." dedi.