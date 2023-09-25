İstanbul'da beraber alkol aldılar! Kavga edince zıpkınla vurdu.... Yeşilköy sahilinde bir şahsın tartıştığı kişiyi bacağından zıpkınla vurmasının ardından talihsiz adam bacağında zıpkınla hastaneye kaldırıldı.

İHA

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde dün akşam saatlerinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Bakırköy Yeşilköy sahilinde alkollü oldukları iddia edilen iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken şahıslardan biri, yanında bulunan zıpkınla şahsı bacağından vurdu.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Yaşananları gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı adama ilk müdahaleyi bulunduğu yerde yaptı.

Daha sonra yaralı şahıs, bacağındaki zıpkınla beraber hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli aranıyor

Polis ekipleri ise zıpkınlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)