İHA
İstanbul Beylikdüzü'nde korkunç bir olay yaşandı.
Madde bağımlısı olduğu söylenen şahıs bir parkın yanında kendisine zarar verip yaraladı.
Bıçakla polisleri tehdit etti
Durumu gören çevredeki vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi.
Şahıs elindeki kesici aletle polisleri tehdit edip E-5’e çıktı.
Yakalanarak hastaneye götürüldü
Polisler trafiği yavaşlatarak şahsı yaklaşık 3 kilometre takip etti.
Güzelyurt mevkisinde şahıs polisler tarafından yakalanarak hastaneye götürüldü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)