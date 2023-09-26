İstanbul'da bıçakla polisi tehdit eden şahıs kamerada Elindeki kesici aletle trafiği birbirine katan şahıs, polis ekiplerini de tehdit etti. 3 kilometre takip edilerek yakalanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA İstanbul Beylikdüzü'nde korkunç bir olay yaşandı. Madde bağımlısı olduğu söylenen şahıs bir parkın yanında kendisine zarar verip yaraladı. Bıçakla polisleri tehdit etti Durumu gören çevredeki vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Şahıs elindeki kesici aletle polisleri tehdit edip E-5’e çıktı. Yakalanarak hastaneye götürüldü Polisler trafiği yavaşlatarak şahsı yaklaşık 3 kilometre takip etti. Güzelyurt mevkisinde şahıs polisler tarafından yakalanarak hastaneye götürüldü. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)