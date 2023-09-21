İstanbul'da bıçakla saldıran eşinden kaçan kadın kendini odaya kilitledi! Çocukları kavgaya müdahale etti...

İstanbul'un Kartal ilçesinde akıllara durgunluk veren olay yaşandı.
Kartal Soğanlık Mahallesi Mehmet Emin Yurdakul Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde saat 09.30 sıralarında tartışma sesleri tüm sokağı sardı.
Kadir Ç. isimli şahıs, sebebi bilinmeyen bir nedenle eşi Zeynep Ç. ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın alevlenmesiyle Kadir Ç., eşine bıçakla saldırmaya çalıştı.
Kocasından kaçan kadın çocuklarını aradı
Bunun üzerine kendini korumak isteyen Zeynep Ç., kendisini odaya kilitleyerek durumu çocuklarına bildirdi.
Çocuklar kavgayı ayırmaya çalıştı
Yaşlı kadın kendini evin odasına kilitlerken, olayı duyan çocukları anne ve babalarının yaşadığı adrese geldi.
Çocukların araya girmeye çalıştığı kavgaya ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri müdahale etti.
Şüpheli gözaltına alındı
Gözaltına alınan saldırgan baba ile çocukları arasında gözaltı esnasında tartışma çıktı.
Tarafları polis ekipleri ayırdı.
Kadın hastaneye kaldırıldı
Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yaşlı kadın tedbiren hastaneye kaldırıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)