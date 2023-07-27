İstanbul'da bilişim suçlarla dolandırıcılık yapan çeteye operasyon: 12 gözaltı Bilişim yoluyla işlenen dolandırıcılık suçlarından aranan ve bazıları hakkında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 12 çete üyesi, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANKA

Güvenlik güçleri, ülke içerisinde huzur bozacak şahıslara yönelik operasyonlara hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda başlatılan operasyonlardan biri de İstanbul'da oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bilişim yoluyla işlenen çoğunluğu dolandırıcılık suçlarından aranması olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler tespit edilen çetenin peşine düştü.

12 kişi gözaltına alındı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, sürekli adres değiştirerek izini kaybettirmeye çalışan ve haklarında 2 yıl 1 aydan 5 yıla kadar çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan şüphelilerin yakalanması amacıyla bugün operasyon düzenlendi.

Operasyonda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler tutuklandı

Yakalanan şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.