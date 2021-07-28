Polis ekiplerinin operasyonunda, antik dönemlere ait olduğu düşünülen eserler ele geçirildi.

İstanbul Fatih’te belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, “2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na Muhalefet” konusu ile ilgili çalışma gerçekleştirdi.

TARİHİ ESER OPERASYONU

Çalışmalar neticesinde 27 Temmuz tarihinde, Fatih ilçesinde bulunan bir adrese operasyon yapıldı. Adreste yapılan aramalarda antik dönemlere ait olduğu düşünülen tarihi eserler ele geçirildi.

Tarihi eserlerin tarih öncesi Geç Neolitik, Helenistik, Roma İmparatorluk, Bizans, Beylikler, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait olabileceği düşünülüyor.

ELE GEÇİRİLENLER

Operasyon kapsamında; 1146 bronz, 2 altın olmak üzere 1148 adet sikke, 60 adet yüzük, 20 adet haç biçimli obje, çeşitli dönemlere ait 310 adet muhtelif objeler, 490 adet boncuk dizisi, 1220 adet boncuk benzeri objeler olmak üzere toplam bin 148 adet sikke ve 2 bin 100 adet objeden oluşan 3 bin 248 adet eser ele geçirildi.

Konuyla ilgili bir şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

İstanbul'da binlerce tarihi eser yakalandı ViDEO