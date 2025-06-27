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İstanbul'da bir adam evinin önünde alkol içen 2 kişiyi bacaklarından vurdu

Avcılar ilçesinde E.G. isimli şüpheli apartman önünde alkol içen iki kişiyi uyarması üzerine başlayan tartışma kısa sürede büyürken şüpheli alkol alan iki kişiye silahla ateş etti.

İHA İHA
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İstanbul'da bir adam evinin önünde alkol içen 2 kişiyi bacaklarından vurdu

İstanbul'un Avcılar ilçesinde 'alkol içme' tartışması kanlı bitti. 

Cihangir Mahallesi'nde yaşanan olayda 34 yaşındaki şüpheli G.D. oturduğu apartmanın önünde alkol içip gürültü yapan E.Ö. ve O.Ş.'yi sözlü uyardı.

ÖNCE ÇEVREYE ATEŞ AÇTI 

Uyarının ardından çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

G.D. iddiaya göre silahıyla çevreye ateş etti.

DAHA SONRA BACAKLARINDA VURDU

Olay sırasında E.Ö. ve O.Ş. silahla bacaklarından vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri ve ambulans ekipleri sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI 

2 yaralı hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli G.D. ise silahıyla birlikte gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü.

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