İstanbul'da bir adam evinin önünde alkol içen 2 kişiyi bacaklarından vurdu Avcılar ilçesinde E.G. isimli şüpheli apartman önünde alkol içen iki kişiyi uyarması üzerine başlayan tartışma kısa sürede büyürken şüpheli alkol alan iki kişiye silahla ateş etti.