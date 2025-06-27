İstanbul'da bir adam evinin önünde alkol içen 2 kişiyi bacaklarından vurdu

İstanbul'un Avcılar ilçesinde 'alkol içme' tartışması kanlı bitti.
Cihangir Mahallesi'nde yaşanan olayda 34 yaşındaki şüpheli G.D. oturduğu apartmanın önünde alkol içip gürültü yapan E.Ö. ve O.Ş.'yi sözlü uyardı.
ÖNCE ÇEVREYE ATEŞ AÇTI
Uyarının ardından çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
G.D. iddiaya göre silahıyla çevreye ateş etti.
DAHA SONRA BACAKLARINDA VURDU
Olay sırasında E.Ö. ve O.Ş. silahla bacaklarından vuruldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri ve ambulans ekipleri sevk edildi.
GÖZALTINA ALINDI
2 yaralı hastaneye kaldırıldı.
Şüpheli G.D. ise silahıyla birlikte gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü.