İstanbul'da bir arkadaş grubu alkol alıp birbirine girdi Bir arkadaş grubu oturdukları dairede önce alkol alıp sarhoş olup kavga ettikten sonra arkadaşlarını eve kilitleyip gitti.

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İHA

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı...

İsimleri öğrenilemeyen 4 kişilik bir arkadaş grubu gece saatlerinde oturdukları evde alkol aldı.

Alkolün de etkisiyle bu arkadaş grubu gece geç saatlere kadar bağırıp, ses yapmaya başladı.

Kavga ettikleri arkadaşlarını eve kilitlediler

Kullandıkları alkolün de etkisiyle kendi aralarındaki şakalaşmaları bir anda kavgaya dönüştü.

Gruptan bazı kişiler birleşerek içlerinden bir kişiyi dövüp kapıyı da üzerine kilitleyip gittiler.

İtfaiye sarhoş adamı evden çıkarttı

Daireden kavga seslerinin geldiğini duyan apartman sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri, itfaiye ekipleri ve ambulans sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri polis ile birlikte balkondan eve girdi.

Kanlar içinde, evde kilitli olan sarhoş adama ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaparken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

"Kapıyı üstüne kilitleyip gittiler"

Seslerden rahatsız olan apartman sakinlerinden bir vatandaş şu ifadelere yer verdi:

Bunlar alem yapıyorlardı içeride, kadında vardı bir tane. Sonra bir ara sesler yükseldi, kavga sesleri gelmeye başladı. Kavga dairenin dışına çıktı.



Sonra adamı dövdüler ve kapıyı üstüne kilitleyip gittiler. Kapıyı açmadı içerideki kişi ve daha sonra da ekipler geldi daireye girdiler. Biz birinin ağzı ve burnunun kanlar içinde olduğunu gördük.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)