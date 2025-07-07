İstanbul'da bir asker eğlencesinde çıkan 'halay başı' kavgası ortalığı karıştırdı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 'halay başı' kavgası mahalleyi savaş alanına çevirdi.

Bağlarçeşme Mahallesi'nde yaşanan olayda, askerlik kutlaması için bir grup arkadaş sokakta bir araya geldi.

İKİ TARAFTA HALAY BAŞI OLMAYI İSTEDİ

Müzik açılmasıyla gençler halay çekip oynamaya başladı.

Daha sonra iki farklı gruptan gençler halay başı olmak istedi.

TEKMELİ TOKATLI KAVGA

Ancak halayı çeken grup, mendili vermek istemedi.

Sözlü tartışma ile başlayan olay tekmeli tokatlı kavgaya dönüştü.

POLİSE HABER VERİLDİ

Sandalyelerin havada uçuştuğu olayda meydan savaş alanına dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

O ANLAR KAMERADA

Polisin gelmesiyle gençlerden oluşan grup ara sokaklara dağıldı.

Yaşanan kavga anları, cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.