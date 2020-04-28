İstanbul'da bir baba oğlunu sırtından vurarak öldürdü

Sultanbeyli'de aile binasından taşınmak istediği için tartıştığı oğlunu öldüren baba, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde Mustafa K., oğlu Mehmet K.'yi tabancasıyla sırtından vurdu.

Yaralanan Mehmet K., kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Olaydan sonra kendisi de rahatsızlanan şüpheli baba Mustafa K., hastaneye kaldırıldı.

TARTIŞTILAR

Şüpheli Mustafa K'nin Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince hastanede alınan ifadesinde, oğlunu eşiyle tartışması nedeniyle sinirlenerek vurduğunu, silahı da evin içine attığını söyledi.

EVDEN TAŞINMAK İSTEYİNCE VURDU

Baba Mustafa K. gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 2 adet tabanca, bu tabancalara ait 3 adet şarjör ve bahçede de 6 adet kovan bulundu. Polisin yaptığı çalışmada, olayın maktulün aile binasından başka bir yere taşınmak istemesi üzerine babasıyla aralarında çıkan anlaşmazlıktan dolayı meydana geldiği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli baba Mustafa K. adliyeye sevk edildi. Şüpheli Mustafa K. "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.