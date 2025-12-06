İstanbul'da bir dairede elleri iple bağlı asılı halde ceset bulundu Beylikdüzü ilçesinde bulunan bir sitede yalnız yaşayan 46 yaşındaki Cengiz Yalçın, elleri koli bandı ile bağlanmış iple asılı halde bulundu. Yalçın'ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Göster Hızlı Özet Beylikdüzü'nde yalnız yaşayan 46 yaşındaki Cengiz Yalçın, elleri koli bandı ile bağlanmış ve iple asılı halde bulundu.

Olay yerine gelen ekipler, Yalçın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölümle ilgili soruşturma başlatıldı. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Marmara Mahallesi'nde bir sitedeki 6 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede, iple asılı halde bir ceset bulundu. Ailesi, haber alamadığı Cengiz Yalçın'ın (46) yalnız yaşadığı evine gitti. İPLE ASILI HALDE BULUNDU Kapıyı bir süre çalan yakınları, ses alamayınca çilingir çağırdı. Çilingirle eve girilince Yalçın, elleri koli bandı ile bağlanmış ve iple asılı şekilde bulundu. HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri kontrollerinde, Yalçın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. SORUŞTURMA SÜRÜYOR Olay yeri inceleme çalışmasının ardından cenaze, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yalçın'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. 3. Sayfa Haberleri Mardin'de üsteğmen, motosiklet kazasında hayatını kaybetti

