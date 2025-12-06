Bursa'da birden fazla takla atan otomobilden burnu kanamadan çıktı

- Bursa İnegöl'de kontrolden çıkan otomobil, refüje çarpıp takla attı.
- Sürücü Muhammet U. kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu ve çevredekiler tarafından çıkarıldı.
- Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde faciadan dönüldü.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde yaşandı.
İsaören kavşağından Hocaköy kavşağı istikametine seyir halinde olan Muhammet U. yönetimindeki otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu önce orta refüje çarptı.
Takla atan otomobil ters durdu.
SÜRÜCÜ HAFİF YARALANARAK ATLATTI
Kaza sonucu yaralanan genç sürücü, çevredeki vatandaşlar tarafından otomobilden çıkarıldı.
Çıkarılan sürücüye vatandaşlar sandalyeye oturtup su ikram etti.
HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralı sürücü, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.