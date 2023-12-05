DHA
İstanbul Sultangazi'de akılalmaz bir olay yaşandı.
Gazi Mahallesi'nde park halindeki aracın yanına gelen kişi, montunun cebinden çıkardığı demir parçasıyla önce aracın aynalarına zarar verdi.
Yanından insanlar geçti, umursamadı
Ardından aracın camlarını kıran şüpheli yanından geçenlere de aldırış etmedi.
Otomobilin etrafında dolaşarak tekmeler atan kişi, hızlı adımlarla olay yerinden uzaklaştı.
O anlar kamerada
Park halindeki otomobilin yanına gelen kişinin, cebinden çıkardığı demir parçasıyla aracın aynalarına ve camlarına zarar verdiği, araca tekme attığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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