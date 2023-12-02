İstanbul'da bir garip olay! Yolda yürürken borçlusunun aracına atladı: O anlar kamerada Gündüz saatlerinde yolda yürüdüğü sırada yanından geçen araçta alacağı olan adamı gördü. Otomobilin üzerine atlayarak sileceklerden tutunan adam, 30 metre kaputta gitti. Ani frenle yola düşen kişi hastaneye kaldırıldı.

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DHA

İstanbul'un Şişli ilçesinde ilginç bir olay yaşandı.

Öğle saatlerinde yaşanan olayda C.B., cadde üzerinde alışveriş yaptığı mağazadan çıkarken kendisine borcu olan H.A.'nın otomobiliyle önünden geçtiğini gördü.

Otomobilin peşinden koşan C.B. trafiğin yoğunlaşması üzerine H.A.'nın kullandığı otomobilin önüne atladı.

30 metre kaputta gitti

H.A.'nın gaza basması üzerine C.B. otomobilin kaputunda yaklaşık 30 metre gitti. H.A., 30 metre boyunca kaputta cam sileceğine tutunarak asılı kalan C.B.'yi korkutmak için, kurusıkı tabancayla camdan ateş etti.

Ateş etmesine rağmen C.B.'nin kaputtan inmediğini gören H.A. bu kez frene bastı.

C.B., frenin ardından sileceğin kırılmasıyla yere düştü. Bir süre sürüklenen C.B. kafasını yere vurarak yaralandı.

Biri hastaneye götürüldü, diğeri gözaltına alındı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayın ardından bir süre uzaklaşmaya çalışan H.A. otomobilini park ederek polisi bekledi.

İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan C.B. ambulansla hastaneye kaldırıldı. H.A. ise olayda kullandığı kuru sıkı tabanca ile birlikte gözaltına alındı.

"Kan akıyordu"

Yaralı C.B.'nin yardımına koşan esnaflardan Cihat Kurdoğlu, “Kafasını çarpmış yere, kan akıyordu. Ambulans ve polisler geldi, götürdüler. Neden olduğunu bilmiyorum ama alacak verecek meselesi diye duydum." dedi.

"Bir silah sesi duydum ama pek anlamadım"

Okan Kabakçı ise, “Müşterime ürün teslim etmeye gidiyordum, dışarıya çıktım. O sırada bir kişi yolun karşısına geçiyordu. Husumetli de olabilirler, gelen araç durdu ama sonra gaza bastı. Kaputa tutunan adamı götürdü. Sağa sola düşsün diye sürücü manevralar yaptı ama sileceği tuttu, silecek kırıldı. Yere düştü. Aralarında bir husumet olduğunu düşünüyorum. Araç hareket halindeyken bir silah sesi duydum ama pek anlamadım. O ara zaten kargaşadan dolayı dikkat edemedim, çarpan araçta gitti." ifadelerini kullandı.

O anlar kamerada

C.B.'nin yaralanmasıyla sonuçlanan olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, C.B.'nin seyir halindeki arabanın kaputuna atladığı, bir süre aracın üstünde tutunarak gittikten sonra sürüklenerek yere düştüğü, daha sonra da çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu görülüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)