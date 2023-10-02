İstanbul'da bir grup genç sokakta alkol alırken küçük çocuğa da içirdi Kimlikleri belirsiz bir grup, sokakta bulunan küçük çocuğa alkol içirip o anları cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntüledi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA İstanbul'un Başakşehir ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kimlikleri belirsiz bir grup alkol alırken bir skandala imza attı. İstanbul'un Başakşehirde ilçesinde geçtiğimiz gün akşam saatlerinde sokakta alkol içilmesinin yasak olmasına rağmen sokak ortasında bir grup şahıs alkol aldı. Küçük çocuğa alkol verdiler Alkol alan grup daha sonra yaşı küçük olan bir çocuğa sokakta alkol içirdi. O anlar kaydedildi Şahıslar, o anları cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydetti. Görüntülerde, çocuğun alkolü içtikten hemen sonra geri tükürdüğü görüldü. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)