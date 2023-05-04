İstanbul'da bir GSM operatörü 2 milyon lira dolandırıldı! 6 şüpheli yakalandı

Her geçen gün ticaretteki açıkları tespit ederek, bu açıklara göre teşkilatlanarak dolandırıcılık yapılan türler artmaya devam ediyor.
Bu kez de şirket kurup, cep telefonunu kargo ile teslim alıp sonra da bedelini ödemeden şirketi yabancılar üzerine devredip ortadan yok olmak istediler.
İstanbul’da paravan şirketler kurarak bir GSM operatörüyle kurumsal abonelik sözleşmesi yapıp, 254 cep telefonu alan ve ücretini ödemeden şirketleri yabancı uyruklu kişilerin üzerine geçiren şebekeye operasyon düzenlendi.
2 milyon lira zarar
Operasyonda, GSM operatörünü 2 milyon lira zarara uğrattığı tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.
GSM operatörü ihbar etti
Bir GSM operatörü, kurumsal sözleşme imzalayarak 254 telefon sattığı bazı şirketlerden paralarını alamadığını ve şirketlerin yabancı uyruklu kişilerin adına geçtiği yönünde ihbarda bulundu.
İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Paravan şirketler kurarak 254 telefon satın aldılar
Ekipler yaptıkları çalışmalarda 2019-2020 yılları arasında bazı kişilerin paravan şirketler kurarak operatörlerin kurumsal sözleşmelerinden faydalandığını bu kapsamda bir GSM operatöründen 254 telefon talep ettiklerini, gelen telefonları kargoculardan teslim aldıklarını ancak paralarını ödemediğini belirledi.
Telefonları aldıktan sonra şirketleri yabancılara devrettiler
Bu yasa dışı teşkilatın, daha sonra açtıkları paravan şirketleri ise yabancı uyruklu kişilerin üzerine devrettikleri belirlendi.
9 şüpheli tespit edildi
Ekipler, GSM operatörünü 2 milyon lira zarara uğratan 9 şüpheli tespit etti.
Eş zamanlı operasyon
Şüphelilerin yakalanması için dün sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi.
9 şüpheliden 6’sı yakalandı
Operasyonda 9 şüpheliden 6’sı yakalanırken 1 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi. Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.