İstanbul'da bir GSM operatörü 2 milyon lira dolandırıldı! 6 şüpheli yakalandı Paravan şirket bulup, bir GSM operatöründen 2 milyon lira değerinde 254 telefon alıp, ödemeyi yapmadılar. Sonra da şirketi yabancıların üzerine devrederek ortadan kayboldular. Yapılan ihbarla harekete geçen emniyet güçleri ise failleri yakaladı.

DHA

Her geçen gün ticaretteki açıkları tespit ederek, bu açıklara göre teşkilatlanarak dolandırıcılık yapılan türler artmaya devam ediyor.

Bu kez de şirket kurup, cep telefonunu kargo ile teslim alıp sonra da bedelini ödemeden şirketi yabancılar üzerine devredip ortadan yok olmak istediler.

İstanbul’da paravan şirketler kurarak bir GSM operatörüyle kurumsal abonelik sözleşmesi yapıp, 254 cep telefonu alan ve ücretini ödemeden şirketleri yabancı uyruklu kişilerin üzerine geçiren şebekeye operasyon düzenlendi.

2 milyon lira zarar

Operasyonda, GSM operatörünü 2 milyon lira zarara uğrattığı tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

GSM operatörü ihbar etti

Bir GSM operatörü, kurumsal sözleşme imzalayarak 254 telefon sattığı bazı şirketlerden paralarını alamadığını ve şirketlerin yabancı uyruklu kişilerin adına geçtiği yönünde ihbarda bulundu.

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Paravan şirketler kurarak 254 telefon satın aldılar

Ekipler yaptıkları çalışmalarda 2019-2020 yılları arasında bazı kişilerin paravan şirketler kurarak operatörlerin kurumsal sözleşmelerinden faydalandığını bu kapsamda bir GSM operatöründen 254 telefon talep ettiklerini, gelen telefonları kargoculardan teslim aldıklarını ancak paralarını ödemediğini belirledi.

Telefonları aldıktan sonra şirketleri yabancılara devrettiler

Bu yasa dışı teşkilatın, daha sonra açtıkları paravan şirketleri ise yabancı uyruklu kişilerin üzerine devrettikleri belirlendi.

9 şüpheli tespit edildi

Ekipler, GSM operatörünü 2 milyon lira zarara uğratan 9 şüpheli tespit etti.

Eş zamanlı operasyon

Şüphelilerin yakalanması için dün sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi.

9 şüpheliden 6’sı yakalandı

Operasyonda 9 şüpheliden 6’sı yakalanırken 1 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi. Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.