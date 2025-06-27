İstanbul'da iş yerine silahlı saldırı

İstanbul Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde A.U. isimli şahıs, iş yerinde oturduğu sırada motosikletle gelen 2 kişinin hedefi oldu.

Şüphelilerden biri motosiklet üzerinde beklerken, diğeri iş yerinin içerisine girerek silahla A.U.'ya ateş açtı.

Ateş açılması üzerine A.U. belindeki silahı çıkartarak saldırganlara karşılık verdi.

Yaşanan kovalamacada A.U., saldırganları iş yerinden dışarı kovaladı.

GÜVENLİK KAMERASI OLAYI KAYDETTİ

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, saldırganların olay yerinden motosikletle kaçtığı, kısa bir mesafe ilerledikten sonra karşılarına çıkan bir otomobil nedeniyle dengesini kaybederek yere düştükleri görülüyor.

SALDIRGANLAR ARANIYOR

Saldırganlar daha sonra motosikleti bırakarak yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan A.U., ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayda kullanılan motosikletin Eyüpsultan'dan çalındığı ve çalıntı ihbarı olduğu öğrenildi. Polis, saldırganları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.