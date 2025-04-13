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DHA

İstanbul Kadıköy'de bulunan bir iş yerinde 7 Nisan Pazartesi saat 00.30 sıralarında yaya olarak olay yerine gelen maskeli 2 şüpheli, bir süre bekledikten sonra tabancayla iş yerine ateş açtı.

Şüpheliler 3 el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Gasp Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

Polis ekipleri kısa sürede şüphelilerin kimliklerini belirledi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şüpheliler S.Y., B.Y., F.İ., E.S. ve M.A. polis tarafından gözaltına alındı.

Şüphelilerden yaşları küçük olan S.Y. ve B.Y. Çocuk Şube Müdürlüğüne gönderilirken, diğer şüphelilerin işlemleri Gasp Büro Amirliğinde yapıldı.

CEP TELEFONLARINDA SALDIRI ANININ GÖRÜNTÜLERİNE ULAŞILDI

Şüphelilerin cep telefonunda yapılan incelemede saldırı anının görüntülerine ulaşıldı.

Görüntülerde, silahlı saldırı sırasında çekim yapan şüphelinin, saldırganı 'git git git' diye bağırarak yönlendirdiği anlar görülüyor.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.