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İstanbul'da bir kadın sokak ortasında eski kocasını bıçakladı

İstanbul'da bir kadın sokak ortasında eski kocasını bıçakladı Eski eşiyle alacak meselesinden husumetli olan kadın, konuşmak için gelen adamı bacağından ve kafasından bıçaklarken, adamın sevgilisi tarafından darbe alarak yere düştü. O anlar kameraya yansırken, yardımlarına vatandaşlar yetişti.