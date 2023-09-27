İstanbul'da bir kadın vapurdan düştü! O anlar kayıt altına alındı... Bir yolcunun bindiği vapurdan Haydarpaşa açıklarında düşmesinin ardından müdahale eden Sahil Güvenlik ekipleri kadını kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA İstanbul'un Kadıköy ilçesinde saat 14.15 sıralarında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir yolcu, hareket halindeki vapurdan Haydarpaşa açıklarındayken sebebi bilinmeyen bir nedenle denize düştü. Kadın çığlık çığlığa bağırırken vatandaş durumu fark etti. Bunun ardından durumu fark eden vatandaşlar durumu personele bildirdi. Kadın kurtuldu Personeller denize düşen yolcuya can simidi atarak seferine devam etti. İhbar üzerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri, denize düşen yolcuyu kurtarmayı başardı. O anlar kaydedildi Vatandaş kamerasındaki görüntüde ise denize düşen kadının yardım çığlıkları yansıdı. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)