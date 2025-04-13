DHA
İstanbul Beşiktaş İskelesi'nin yanında bulunan bir kafenin mutfak bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Mutfak bölümündeki yangın kısa sürede büyürken, alevler kafenin çatısına sıçradı.
YANGIN EKİPLERCE KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından yangın kısa sürede söndürüldü.
Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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