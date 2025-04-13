Haberler



3. Sayfa



İstanbul'da bir kafede çıkan yangın çatıya sıçradı

İstanbul'da bir kafede çıkan yangın çatıya sıçradı Beşiktaş'ta bir kafede, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Mutfak bölümünde çıktığı öğrenilen yangın, kısa sürede çatıya sıçradı. Alevler ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.