İstanbul Avcılar'daki bir caddeden yokuş aşağı hızla ilerleyen kamyonet sürücüsü, trafik nedeniyle önünde aniden duran otomobile çarpmamak için sola manevra yaptı.
Takip mesafesinin kısa olması sebebiyle kazadan kaçamayan kamyonet sürücüsü, önce önündeki arabaya arkadan çarptı, ardından refüjün üzerinden yolun karşı şeridine savruldu.
PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPTI
Kamyonet karşı şeritte yol kenarında park halindeki 3 otomobile daha çarptı.
Ardından kaldırıma çıkarak güçlükle durabildi.
KAZADA YARALANAN OLMADI
Olay sırasında kaldırımda bir yaya olmaması muhtemel bir facianın önüne geçerken, yaşanan o anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Kazada kamyonet dahil toplamda 4 araçta maddi hasar oluşurken, yaralanan olmadığı öğrenildi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış