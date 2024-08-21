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İstanbul'da bir kasap iki kız kardeşi taciz etti

İstanbul'da bir kasap iki kız kardeşi taciz etti Esenyurt'ta anneleri tarafından gönderildikleri kasapta taciz uğrayan kız kardeşler durumu annelerine anlattı. Olayı öğrenen öfkeli anne dükkanı bastı.