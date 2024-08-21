İstanbul'da bir kasap iki kız kardeşi taciz etti
DHA

İstanbul'un ilçesinde yaşanan skandal olay, tüm mahalleyi ayağa kaldırdı.

Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde bulunan bir kasaba iki kızlarını alışveriş için gönderen anne, alışverişten dönen çocuklarının anlattıklarıyla beyninden vurulmuşa döndü.

KÜÇÜK ÇOCUKLARI TACİZ ETTİ

Yaşları küçük kız kardeşler Z.U. ve E.G., alışveriş için gittikleri şarküteri dükkanında çalışan Yusuf E.E.'nin tacizine uğradı.

Z.U. eve döndüğünde annesine durumu anlattı. Olayın yaşandığı kasap dükkanına giden anne, çalışana bağırarak tepki gösterdi.

LİNÇTEN POLİS KURTARDI

Kadının çığlıkları üzerine dükkan önüne toplanan kalabalık, 26 yaşındaki şüpheliyi linç etmek istedi.

Dükkanı taşlayan ve kepenkleri kırarak içerde saklanan Yusuf E.E.'yi linç etmek isteyen kalabalık, olay yerine giden polis ekipleri tarafından sakinleştirildi.

'YANLIŞ ANLAŞILMA' DEDİ, İDDİALARI REDDETİ

Şüpheli, olay sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Gasp Büro Amirliği'ndeki sorgusunda iddialarını reddeden Yusuf E.E.'nin, olayın yanlış anlaşıldığını söylediği öğrenildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)