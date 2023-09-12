İstanbul'da bir kiracı, tartıştığı ev sahibini bıçaklayarak öldürdü İstanbul Esenler'de kira nedeniyle tartıştığı ev sahibi Serkan Akçiçek'i bıçaklayarak öldüren Selahattin B. tutuklandı.

DHA

Ev sahibi ile kiracı arasında yaşanan kavgalara bir yenisi daha eklendi..

İstanbul'da yaşanılan olayda, bu kez kan aktı..

Esenler ilçesinde yaşayan Serkan Akçiçek kiracısı olan Selahattin B. ile bir süredir kira anlaşmazlığı yaşıyordu.

Dün akşam saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde ikili arkasındaki tartışmada Selahattin B., Serkan Akçiçek'i bıçakladı.

Ev sahibini bıçaklayarak öldürdü

Olay yerinden ayrılmayan Selahattin B. kanlar içinde yerde yatan Serkan Akçiçek'in başında bekledi. Gözaltına alınan Selahattin B. emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Tutuklandı

Şüpheli savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Hakimlik şüphelinin 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)