İstanbul'da bir kişi, metrobüsün üstünde yolculuk yaptı İstanbul’da bir şahsın metrobüsün üzerinde yolculuk yaptığı anlar görüntülendi.

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İHA

İstanbul'da metrobüsün üzerinde tehlikeli hareketlerle yolculuk yapan kişi dikkat çekti.

Henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, Şehit Mustafa Cambaz metrobüs durağında M3018 numaralı aracın üzerine çıkarak metrobüsle birlikte ilginç bir seyahat deneyimine başladı.

Güvenlik kameraları tespit etti

Güvenlik kameraları, metrobüsün üzerinde bir kişinin bulunduğunu tespit ederek durumu ilgili ekiplere bildirdi.

Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan metrobüsün üzeri kontrol edildi. Güvenlik görevlisi, metrobüsün üzerinde bulunan kişiye aşağı inmesi için talimat verdi.

Güvenlik görevlileri şahsı metrobüsün üzerinden indirdi

Şahıs, metrobüsün üzerinden indirilerek güvenlik görevlisi eşliğinde güvenlik kulübesine götürüldü.

Daha sonra olay yerine çağrılan polis ekiplerine teslim edilen şahsın, metrobüsün üstünde gerçekleştirdiği tehlikeli yolculuk anları kameralar tarafından kaydedildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)