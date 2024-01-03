İstanbul'da metrobüsün üzerinde tehlikeli hareketlerle yolculuk yapan kişi dikkat çekti.
Henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, Şehit Mustafa Cambaz metrobüs durağında M3018 numaralı aracın üzerine çıkarak metrobüsle birlikte ilginç bir seyahat deneyimine başladı.
Güvenlik kameraları tespit etti
Güvenlik kameraları, metrobüsün üzerinde bir kişinin bulunduğunu tespit ederek durumu ilgili ekiplere bildirdi.
Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan metrobüsün üzeri kontrol edildi. Güvenlik görevlisi, metrobüsün üzerinde bulunan kişiye aşağı inmesi için talimat verdi.
Güvenlik görevlileri şahsı metrobüsün üzerinden indirdi
Şahıs, metrobüsün üzerinden indirilerek güvenlik görevlisi eşliğinde güvenlik kulübesine götürüldü.
Daha sonra olay yerine çağrılan polis ekiplerine teslim edilen şahsın, metrobüsün üstünde gerçekleştirdiği tehlikeli yolculuk anları kameralar tarafından kaydedildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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