İstanbul'da bir kişi sahte alkolden hayatını kaybetti

AA & Ensonhaber

Sahte ve kaçak içki ölümlerinden sonra denetimleri sıklaştıran İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Fatih ilçesinde 30 Kasım'da eğlence yerlerinde yaptıkları denetimlerde farklı ebatta 18 şişe ile 149 litre bandrolsüz sahte içki ele geçirdi.

Yapılan çalışmalarda 28 Kasım'da bir kişinin alkolden zehirlenip hastaneye kaldırıldığının anlaşılması üzerine bu kişinin Fatih'te Kalenderhane Mahallesi'nde siyah bir minibüsten içki aldığı tespit edildi.

Minibüsten belirli saatlerde alkol satışı yapıldığını belirleyen ekipler araçta yaptıkları aramada 1,5 litre ve 0,75 litrelik ikişer şişe sahte içki ele geçirdi.

Minibüsteki E.C., M.R. ve A.C. gözaltına alındı.

HAYATINI KAYBETTİ

Aksaray Mahallesi Küçük Langa Caddesi'ndeki bir dükkandan içki alan M.B.'nin M.Ö. isimli kadınla birlikte tükettikleri alkolden zehirlendikleri ve hayati tehlikelerinin bulunduğu belirlendi.

Aynı işletmeden aldığı sahte içkiden az miktarda tüketen Z.S.'nin de hastaneye kaldırıldığı bilgisine ulaşıldı.

Polis ekipleri kaçak alkolün satıldığı işletmede şüpheli B.S. ile başka bir işletmenin sorumlusu I.I.P.'yi de gözaltına aldı.

Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürerken hastaneye kaldırılan M.B.'nin hayatını kaybettiği bilgisi üzerine B.S'nin taksirle öldürme suçundan tutuklanmasına karar verildi.

Diğer 4 şüphelinin işlemleri devam ediyor.