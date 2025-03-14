İstanbul'da bir kişi tartıştığı otomobilin sürücüsünü darbetti

AA

İstanbul Zeytinburnu'nda yolda yaya olarak ilerleyen bir kişi, tartıştığı otomobil sürücüsünü darbedip aracına zarar verdi.

Cevizlibağ'da yolda yürüyen bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle otomobilin sürücüsüyle tartışmaya başladı.

ÖNCE SÜRÜCÜYE SONRA ARACINA ZARAR VERDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilin kapısını açan kişi önce sürücüyü darbetti.

Daha sonra otomobile de vuran saldırgan, araca zarar verdi.

SALDIRGAN OLAY YERİNDEN KAÇTI

Çevredeki diğer sürücülerin araya girmesi üzerine saldırgan olay yerinden uzaklaştı.

Sürücüsünün hafif yaralandığı otomobilde hasar oluştu.

Öte yandan, olay kameraya yansıdı.