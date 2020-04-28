İstanbul'da bir sürücü güvercinleri öldürdü

Eminönü Meydanı'nda tur atan bir kişi, aracını üzerine sürerek onlarca güvercini öldürdükten sonra kaçtı. Çevre esnafı duruma tepki gösterdi.

İstanbul Eminönü Meydanı'nda araç kullanan bir kişi, bir anda direksiyonunu güvercinlerin üzerine kırdı.

Hızını kesmeyen sürücü, yem yiyen onlarca güvercini ezdi.

ÖLDÜRÜP, KAÇTI

Sürücü kaçarken, çevredeki esnaf olay yerine koştu. Onlar güvercinin öldüğünü gören çevre esnafı, duruma tepki gösterdi.

Otomobiliyle güvercinleri ezdi İZLE

"20 KUŞU EZDİ"

Ali Güler, "Beyaz bir araç, meydanda kuşların tam karşısına gelecek şekilde döndü. Son sürat kuşların içine girdi ve ezerek geçti. Yaklaşık 20 kuşu ezdi. Ben uzak bir mesafedeydim. Buradaki esnafın, müdahale etme şansı olmadı. Bastı gitti." dedi.

"GÜVERCİNLERİN SAHİPLİ OLMASI GEREKTİĞİ SÖYLENDİ"

"Şikayette bulunmak için karakola gittim." diyen Güler, "İşlem yapılabilmesi için güvercinlerin sahipli olması gerektiğini söylediler. Yaptığı canice bir şey ama ruh halini bilemiyoruz. Toplum içinde bu insanla yaşayacağız. Başkalarına zarar vermemesi için tedavi edilmesi, hukuken bir ceza alması gerekiyor." diye konuştu.