İstanbul'da bir tekel dükkanı dakikalar içinde soyuldu Kağıthane'de bir tekel bayisine gelen iki şahıs, dükkanı dakikalar içerisinde soydu. 280 bin TL değerinde ürün çalan hırsızların o anları ise güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde bulunan bir tekel bayisi, iki hırsız tarafından soyuldu. Dükkanını kilitleyerek eve giden Yiğit Koyun'un ardından bölgeye gelen iki şahıs, dondurma tezgahını çekerek kilidi sökmeye başladı. Birkaç dakika içinde kilidi söken ve alarm sisteminin çalışmadığını anlayan hırsızlar, dükkanın içine girerek soyguna başladı. 280 bin TL değerinde ürün çalındı Birkaç saniye içinde kilidi kıran hırsızlar, dükkandaki alkol şişelerini aracın bagajına yükledi. Kısa sürede 280 bin TL değerinde olan 126 şişe alkolü araca yükleyen hırsızlar, aynı araçla kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Dükkan sahibi şaşkına döndü Hırsızlık olayını öğrenince dükkanına gelen Yiğit Koyun, karşılaştığı manzarayla şaşkına döndü. Yiğit Koyun, dükkanını 280 bin TL zarara uğratan hırsızlardan parasını ödediği halde devreye girmeyen alarm sisteminin kurucu şirketinden şikayetçi oldu. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)