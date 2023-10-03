Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde bulunan bir tekel bayisi, iki hırsız tarafından soyuldu.
Dükkanını kilitleyerek eve giden Yiğit Koyun'un ardından bölgeye gelen iki şahıs, dondurma tezgahını çekerek kilidi sökmeye başladı.
Birkaç dakika içinde kilidi söken ve alarm sisteminin çalışmadığını anlayan hırsızlar, dükkanın içine girerek soyguna başladı.
280 bin TL değerinde ürün çalındı
Birkaç saniye içinde kilidi kıran hırsızlar, dükkandaki alkol şişelerini aracın bagajına yükledi. Kısa sürede 280 bin TL değerinde olan 126 şişe alkolü araca yükleyen hırsızlar, aynı araçla kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Dükkan sahibi şaşkına döndü
Hırsızlık olayını öğrenince dükkanına gelen Yiğit Koyun, karşılaştığı manzarayla şaşkına döndü. Yiğit Koyun, dükkanını 280 bin TL zarara uğratan hırsızlardan parasını ödediği halde devreye girmeyen alarm sisteminin kurucu şirketinden şikayetçi oldu.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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