İHA

Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde bulunan bir tekel bayisi, iki hırsız tarafından soyuldu.

Dükkanını kilitleyerek eve giden Yiğit Koyun'un ardından bölgeye gelen iki şahıs, dondurma tezgahını çekerek kilidi sökmeye başladı.

Birkaç dakika içinde kilidi söken ve alarm sisteminin çalışmadığını anlayan hırsızlar, dükkanın içine girerek soyguna başladı.

280 bin TL değerinde ürün çalındı

Birkaç saniye içinde kilidi kıran hırsızlar, dükkandaki alkol şişelerini aracın bagajına yükledi. Kısa sürede 280 bin TL değerinde olan 126 şişe alkolü araca yükleyen hırsızlar, aynı araçla kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Hırsızların dükkanı soyma anları
Hırsızların dükkanı soyma anları

Dükkan sahibi şaşkına döndü

Hırsızlık olayını öğrenince dükkanına gelen Yiğit Koyun, karşılaştığı manzarayla şaşkına döndü. Yiğit Koyun, dükkanını 280 bin TL zarara uğratan hırsızlardan parasını ödediği halde devreye girmeyen alarm sisteminin kurucu şirketinden şikayetçi oldu.

Hırsızlar çaldıkları malzemeleri arabaya yükleyerek uzaklaştı
Hırsızlar çaldıkları malzemeleri arabaya yükleyerek uzaklaştı

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)