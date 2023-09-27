İstanbul'da bisikletliyi öldüren sürücü teslim oldu

DHA
İstanbul'un Kadıköy ilçesi Bostancı Sahil Yolu'nda 18 Temmuz Salı sabahı polis kontrolünden kaçan Temel Ünlü'nün kullandığı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan bisiklet sürücüsü 51 yaşındaki Doğanay Güzelgün, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza sonrası olay yerinden kaçan sürücü, aranıyordu.
71 gün sonra teslim olan Temel Ünlü, teslim olmasının ardından savcılıkta ifade verdi.
Tutuklandı
İfadenin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Temel Ünlü tutuklanarak cezaevine gönderildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)