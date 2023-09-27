İstanbul'da bisikletliyi öldüren sürücü teslim oldu Kadıköy Bostancı'da bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarparak ölümüne neden olan ve 71 gün sonra teslim olan Temel Ünlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA İstanbul'un Kadıköy ilçesi Bostancı Sahil Yolu'nda 18 Temmuz Salı sabahı polis kontrolünden kaçan Temel Ünlü'nün kullandığı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan bisiklet sürücüsü 51 yaşındaki Doğanay Güzelgün, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerinden kaçan sürücü, aranıyordu. 71 gün sonra teslim olan Temel Ünlü, teslim olmasının ardından savcılıkta ifade verdi. Tutuklandı İfadenin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Temel Ünlü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)