DHA
Yaz boyunca tüm uyarılara rağmen boğulma vakaları sıklıkla görüldü.
Yurt genelinde yaşanan boğulma olaylarında çok sayıda can kaybı oldu.
Bunlara bir yenisi de İstanbul'un Sarıyer ilçesinden eklendi.
14 yaşındaki Berat için çalışmalar sürüyor
Perşembe günü arkadaşlarıyla birlikte Kısırkaya Plajı’na giden 14 yaşındaki Berat Keskin burada gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler arama çalışmalarını sürdürüyor.
Acının ortasında düğün çekimi...
Bugün de çalışma sırasında bölgeye düğün çekimi için bir çift geldi. Gelin ve damat mutlu günlerinde verdikleri pozlarla o anları ölümsüzleştirdi.
Bir yanda acılı bekleyiş sürerken diğer yanda ise mutluluk pozları dikkat çekti.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)