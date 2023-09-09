İstanbul'da boğulma vakasında acılı bekleyiş sürerken düğün çekimi yapıldı Sarıyer'de arkadaşlarıyla birlikte yüzmeye gelen genç çocuk dalgalara kapılarak denizde kayboldu. Çalışmalar devam ederken bölgeye gelen gelin ve damat ise düğün çekimi yaptı. Bir yanda acılı bekleyiş sürerken diğer yanda ise mutluluk pozları yer aldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Yaz boyunca tüm uyarılara rağmen boğulma vakaları sıklıkla görüldü. Yurt genelinde yaşanan boğulma olaylarında çok sayıda can kaybı oldu. Bunlara bir yenisi de İstanbul'un Sarıyer ilçesinden eklendi. 14 yaşındaki Berat için çalışmalar sürüyor Perşembe günü arkadaşlarıyla birlikte Kısırkaya Plajı’na giden 14 yaşındaki Berat Keskin burada gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler arama çalışmalarını sürdürüyor. Acının ortasında düğün çekimi... Bugün de çalışma sırasında bölgeye düğün çekimi için bir çift geldi. Gelin ve damat mutlu günlerinde verdikleri pozlarla o anları ölümsüzleştirdi. Bir yanda acılı bekleyiş sürerken diğer yanda ise mutluluk pozları dikkat çekti. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)

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