İstanbul’da boş geçen taksilerin iki genci almadığı anlar kamerada Hafta içi ve hafta sonu büyük bir yoğunluğun yaşandığı Beyoğlu'nda taksi arayan 2 vatandaş, dakikalarca taksiciler tarafından araca alınmadı. Kimisi adresi beğenmedi kimisi boş olmasına rağmen durmadı.

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İHA

İstanbul'un en büyük sorunlarından biri de taksi...

Yolcu seçen, taksimetre oyunu yapan sürücüler sık sık tepki çekiyor.

Özellikle Megakent'in yerli ve yabancı turist yoğunluğunun olduğu bölgelerde taksi bulmak oldukça zor.

Taksicilerin ilk tercihleri yabancı turistler oluyor.

Taksiye alınmadılar

Kentin en işlek bölgelerinden birinde daha taksi sorunu yaşandı.

Olay geçtiğimiz günlerde Beyoğlu Cihangir Mahallesi’nde meydana geldi. Cihangir’de taksi bekleyen iki genç, dakikalar boyunca süren mücadeleye rağmen bir türlü taksiye alınmadı.

Bu olayın üstüne gençlerden birisi, arkadaşının taksilere alınmamasını cep telefonuyla kayıt altına almaya başladı.

Yolcuların tercihini beğenmediler

Kimi taksici adresi beğenmezken kimi de boş olmasına rağmen genci aracına almadı.

Ardından Sıraselviler Caddesi'ne kadar yürüyen genç, dakikalar sonunda duran bir taksicinin aracına binmeyi başardı.

Gençlerden birisi ise taksilerin kendilerini almaması üzerine, “Sonra neden ‘Martı’ya biniyorsunuz diyorlar.” yorumunu yaptı.

Öte yandan gencin metrelerce taksi kovalaması pes dedirtti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)