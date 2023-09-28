İHA
Vatandaşlar şehir içinde yolculuk yaparken oturmak için adeta birbiriyle yarışıyor.
Özellikle Megakent'te bitmek bitmeyen yollarda vatandaş sık sık yer için tartışma yaşıyor.
İstanbul'un Kartal ilçesinde ise bir yeni olay yaşanırken kavgayı izleyenler hayrete düştü.
2 kadın arasında yaşandı
Pendik- Kartal arasında çalışan KM33 hattındaki İETT otobüsünde, 2 kadın yolcu arasında boş koltuk yüzünden tartışma çıktı.
Saç saça baş başa kavga
Tartışma bir anda alevlenerek kavgaya dönüştü.
2 kadın saç saça baş başa kavga ederken ise diğer yolcular araya girdi.
"Lütfen ayrılın"
Yolcuların, kavga eden 2 kadın yolcuya "Ayıp ayıp ikinizde bayansınız, lütfen ayrılın" demeleri dikkat çekti.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)