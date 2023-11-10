İstanbul'da okuyanları şaşkına çeviren bir olay yaşandı.
Geçtiğimiz günlerde Büyükçekmece E-5 yan yol üzerinde bulunan bir mezar taşı işletmesi önünde saat 17.00 sıralarında bir kadın, teşhir amaçlı yol kenarında bulunan boş mezarın içine girdi.
Boş mezarın içine girdi: Amacı anlaşılamadı
Kadının amacının ne olduğu anlaşılamazken yoldan geçen bir vatandaş da kadının bir anda çıkmasıyla korktu.
Kadın, kendisini gören işletme sahibi tarafından uzaklaştırıldı. Yaşanan anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
"Beleş mezara mı girdiniz dedim"
Konuyla ilgili konuşan mezar taşı işletmecisi Ahmet Ünal, “Tanımadığım bir kişiydi. Mezarın içine girdiğini fark ettim gittim baktım ne oluyor diye. Rahatsızlandı sandım. Gittim baktım ki içine girmiş uzanmış. Beleş mezara mı girdiniz dedim.” dedi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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