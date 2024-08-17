İHA
Dün gece saatlerinde Başakşehir’de bulunan bir site girişinde meydana gelen olayda, gecenin geç saatlerinde site önündeki boş cadde üzerinde seyir halinde olan iki otomobil sürücüsü birbiriyle 'bana yol vermedin' tartışması yapmaya başladı.
Tartışmanın kısa süre sonra kavgaya döndüğü olayda sürücüler araçlarından inerek birbirine tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı.
ANLAM VERİLEMEYEN KAVGA
Site girişinde bulunan vatandaşlarında anlam veremediği kavga bir süre devam ederken, ne olduğunu anlamaya çalışan vatandaşlar daha sonra kavgayı ayırmaya çalıştı.
O ilginç kavga anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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