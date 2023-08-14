İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir bina kentsel dönüşüm projesi nedeniyle boşaltıldı.
Bunun üzerine kimliği belirsiz bir hırsız binanın dış cephesinde bulunan internet kablolarını bir kişi gözüne kestirdi.
Şüpheli, binanın duvarından tırmanarak kabloları kesmeye başladı.
Gelen seslere uyanan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kablo hırsızını suçüstü yakalayarak polis merkezine götürdü.
O anlar kaydedildi
Hırsızlık anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.
"Biz bir meczup zannettik"
Yan binada oturan Barış Barut, şu ifadeleri kullandı:
Gece saat 03.30 sıralarıydı. Tek kişiydi. Elinde balyoz gibi bir şeyle tellere vurarak kesmeye çalışıyordu. Zaten ne olduğunu anlayamadık. Bu bina zaten metruk bir bina, kentsel dönüşüme girecek, biz bir meczup zannettik.
Bir baktık dışarıdaki ana hat üzerindeki internet kablosunu kesiyor. Herhalde bakır olarak satıp değerlendirmek istemiş. Emniyetten yardım istedik. 10 dakika içinde geldiler. Arkadaşı alıp götürdüler. Yakalandı ama şu anda internetimiz yok. İletişim sorunu yaşıyoruz.