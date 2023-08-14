İstanbul'da boşaltılan binanın internet kablolarını çaldı Kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binaya tırmanan hırsız, duvara monte edilen internet kablolarını çalmaya çalışırken suçüstü yakalanırken yaşana anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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DHA

İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir bina kentsel dönüşüm projesi nedeniyle boşaltıldı.

Bunun üzerine kimliği belirsiz bir hırsız binanın dış cephesinde bulunan internet kablolarını bir kişi gözüne kestirdi.

Şüpheli, binanın duvarından tırmanarak kabloları kesmeye başladı.

Gelen seslere uyanan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kablo hırsızını suçüstü yakalayarak polis merkezine götürdü.

O anlar kaydedildi

Hırsızlık anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

"Biz bir meczup zannettik"

Yan binada oturan Barış Barut, şu ifadeleri kullandı: