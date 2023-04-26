İstanbul'da boşanma aşamasında hamile eşine cinsel tacizde bulundu Boşanma aşamasındaki eşi hamileyken cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırılan iş adamı suçun nitelikli olmadığı gerekçesiyle Yargıtay'ın bozduğu davasının yeniden görülmesine başlandı.

DHA

İstanbul'da boşanma aşamasındaki eşi Melisa Tatlıcı'ya hamileyken cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla Şeyhmus Tatlıcı'ya dava açıldı.

10 yıl hapis cezasına çarptırılan Tatlıcı'ya suçun nitelikli olmadığı gerekçesiyle Yargıtay'ın bozduğu davasının yeniden görülmesine başlandı.

Duruşmaya katılmayan Şeyhmus Tatlıcı hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına ve yurtdışına çıkış yasağının devamına karar verildi.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, şikayetçi Melisa Tatlıcı avukatı Köksal Bayraktar ile katılırken, sanık Şeyhmus Tatlıcı'yı avukatları Kezban Hatemi ve Uğur Uğurlu temsil etti.

Mahkeme taraflara Yargıtay'ın bozma ilamına karşı, söyleyeceklerini sordu.

"Bir an önce süreç bitsin"

Şikayetçi Melisa Tatlıcı, "Mağduriyetim çok büyük. Bir an önce süreç bitsin, mümkün olan en büyük ceza verilsin." dedi.

Melisa Tatlıcı'nın avukatı Köksal Bayraktar ise şunları söyledi:

Yargıtay'ın bu kararına mahkemenizin uymamasını talep ediyoruz. Yargıtay'ın kararı gerekçesizdir. Sizin kararınız adli tıp raporuna dayanıyordu, gerekçeliydi. Olayda nitelikli cinsel saldırı vardır, basit cinsel saldırı değildir. Kararda direnilsin.

"Cinsi sapık olarak nitelendirdiği kocasından halen ayrılmak istemiyor"

Şeyhmus Tatlıcı'nın avukatları ise Yargıtay'ın kararına uyulmasını talep ettiler.

Avukat Kezban Hatemi şu şekilde konuştu:

Müvekkilim kimseye şiddet uygulamış bir insan değildir. 6 ay sonra bu şikayet yapılıyor. Cinsi sapık olarak nitelendirdiği kocasından halen ayrılmak istemiyor. Müvekkilimin 3 senedir hayatı karartılıyor. Evli olduğu adam hakkında maddi manevi baskı yapılarak, maddi çıkar sağlanmak isteniyor.

Mahkeme yargıtay kararına uydu

Mahkeme heyeti, Yargıtay'ın bozma kararına uydu.

Bunun üzerine sanık avukatlarına söz verildi.

"Cinsel saldırıya ilişkin bu dosyada alınmış bir rapor yok"

Şeyhmus Tatlıcı'nın avukatı Uğur Uğurlu şunları söyledi:

"Cinsel saldırıya ilişkin bu dosyada alınmış bir rapor yok. Oluşan semptomların doğuma ilişkin mi, yoksa fiziki bir darp sonucu mu olduğuna ilişkin rapor alınsın" diyerek müvekkili hakkındaki yurtdışına çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti.

"Kendisi mağdur gibi gösterilmeye çalışılıyor"

Bunun üzerine söz alan Melisa Tatlıcı ise şu ifadeleri kullandı:

Kendisi Zanzibar'da partilere katılıyor; Dubai'de gezip sosyal medya hesaplarında yayınlıyor. Kendisi mağdur gibi gösterilmeye çalışılıyor. Mağduriyet diye birşey yok karşı tarafta. Kendisi yayınlıyor.

Avukatı Köksal Bayraktar da "Mağdur edebiyatı yapmıyoruz. Bunlar çekilen ızdırapların dile getirilmesidir. Sanık hem suçlu, hem güçlüdür. Neden mahkemede yok? Neden gelmiyor?" dedi.

Duruşma ertelendi

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının kovuşturmanın genişletilmesi taleplerini reddetti.

Heyet, Şeyhmus Tatlıcı'nın yurtdışı yasağının devamına karar vererek, önümüzdeki celse zorla getirilmesine karar verdi. Duruşma ertelendi.

İddianame hazırlandı

İddianamede, çiftin Kanlıca'daki evlerinde yaşanan olayda, Şeyhmus Tatlıcı'nın telefonuna eski kız arkadaşından mesaj geldiği, bu mesajı eşi Melissa Tatlıcı'nın görmesi üzerine evli çiftin arasında tartışma çıktığı belirtiliyor.

Şeyhmus Tatlıcı'nın tartışma esnasında eşine hakaretlerde bulunduğu, hamile eşinin kollarını sıktığı, temizlik sopasıyla bacaklarına vurduğu ve yaralanan eşine cinsel saldırıda bulunduğu belirtilen iddianamede, 'yaralama' 'cinsel saldırı', 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından toplam 18 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 29 Ocak 2020’de görülen duruşmada, sanık Şeyhmus Tatlıcı’nın tehdit, hakaret ve kasten yaralama suçlarından beraatına karar verilmişti.

Mahkeme, Şeyhmus Tatlıcı’yı boşanma aşamasındaki eşine karşı cinsel davranışlarda vücut dokunulmazlığını ihlal ettiği gerekçesiyle 10 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Yargıtay ise kararı, mağdurenin aşamalardaki çelişkili beyanlarını gözönüne alarak, sanık Şeyhmus Tatlıcı’ya cinsel saldırı suçundan ceza verilmesi gerekirken, nitelikli cinsel saldırı suçundan ceza verilmesinin doğru olmadığını belirtmişti.