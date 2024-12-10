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İstanbul'da boşanma aşamasındaki eş dehşet saçtı

İstanbul'da boşanma aşamasındaki eş dehşet saçtı Boşanma aşamasında olduğu eşi Melike Alhan ile tartışmaya başlayan ve tartışmanın büyümesiyle hem eşine hem de üvey oğluna bıçakla saldıran Mehmet Erdem Alhan yakalanarak çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.